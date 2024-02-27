Subaru запатентовала 12 ужасных названий

«Сообщник», «Посторонний» – новые товарные знаки Субару

Subaru подала заявки на товарные знаки 12 новых наименований в Ведомство по патентам и товарным знакам США в категории «Автомобили».

Эти названия могут использоваться для будущих моделей и их версий, а также комплектаций.

И вот как они звучат (в скобках – перевод на русский язык):

Accomplice (Сообщник)

(Сообщник) Everguide (Вечный проводник)

(Вечный проводник) Everpass (Эстакада)

(Эстакада) Getaway (Бегство)

(Бегство) Highroad (Большая дорога)

(Большая дорога) Hightrail (Большая тропа)

(Большая тропа) Outsider (Аутсайдер, Посторонний)

(Аутсайдер, Посторонний) Trailhead ( Ориентир )

Ориентир Trailseeker (Следопыт)

Trailwind (Попутный ветер)

Viewfinder (Видоискатель)

(Видоискатель) Wilderness (Пустыня)

Но неясно, для чего именно бренд будет использовать эти названия и действительно ли они появятся: автопроизводители часто регистрируют самые разные товарные знаки и никогда потом их не используют.