Subaru запатентовала 12 ужасных названий
«Сообщник», «Посторонний» – новые товарные знаки Субару
Subaru подала заявки на товарные знаки 12 новых наименований в Ведомство по патентам и товарным знакам США в категории «Автомобили».
Эти названия могут использоваться для будущих моделей и их версий, а также комплектаций.
И вот как они звучат (в скобках – перевод на русский язык):
- Accomplice (Сообщник)
- Everguide (Вечный проводник)
- Everpass (Эстакада)
- Getaway (Бегство)
- Highroad (Большая дорога)
- Hightrail (Большая тропа)
- Outsider (Аутсайдер, Посторонний)
- Trailhead (Ориентир)
- Trailseeker (Следопыт)
- Trailwind (Попутный ветер)
- Viewfinder (Видоискатель)
- Wilderness (Пустыня)
Но неясно, для чего именно бренд будет использовать эти названия и действительно ли они появятся: автопроизводители часто регистрируют самые разные товарные знаки и никогда потом их не используют.
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Кирилл Панов
Фото:Subaru
27.02.2024
Фото:Subaru
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