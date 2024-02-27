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Subaru запатентовала 12 ужасных названий

«Сообщник», «Посторонний» – новые товарные знаки Субару

Subaru подала заявки на товарные знаки 12 новых наименований в Ведомство по патентам и товарным знакам США в категории «Автомобили».

Эти названия могут использоваться для будущих моделей и их версий, а также комплектаций.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

И вот как они звучат (в скобках – перевод на русский язык):

  • Accomplice (Сообщник)
  • Everguide (Вечный проводник)
  • Everpass (Эстакада)
  • Getaway (Бегство)
  • Highroad (Большая дорога)
  • Hightrail (Большая тропа)
  • Outsider (Аутсайдер, Посторонний)
  • Trailhead (Ориентир)
  • Trailseeker (Следопыт)
  • Trailwind (Попутный ветер)
  • Viewfinder (Видоискатель)
  • Wilderness (Пустыня)

Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту

Но неясно, для чего именно бренд будет использовать эти названия и действительно ли они появятся: автопроизводители часто регистрируют самые разные товарные знаки и никогда потом их не используют.

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

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Кирилл Панов
Фото:Subaru
27.02.2024
Фото:Subaru
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