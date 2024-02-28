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Проблемы с запуском двигателя: чем опасна езда «на лампочке»

Автоэксперт Иванский указал на опасности езды при минимуме топлива в баке

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский объяснил, чем могут быть опасны поездки с минимальным количеством бензина в баке.

Датчик низкого запаса топлива начинает мигать, когда бензина остается примерно на 10-20 километров пути.

Специалист отмечает, что езда «на лампочке» грозит несколькими негативными последствиями.

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Как скоро АКП накроется, если на каждом светофоре переключаться в нейтралку

Так, может перегреться топливный насос, что в дальнейшем может стать причиной его поломки. Еще Иванский предупредил о том, что в бензобаке с минимальным количеством топлива начинает накапливаться конденсат, что может затруднить в дальнейшем запуск двигателя.

Ну и, конечно же, крайне неприятна перспектива встать с пустым баком на трассе вдали от заправки, заметил эксперт. Он пояснил, что расход бензина зависит от стиля езды и дорожных условий. Большая скорость, движение по разбитой дороге — все это увеличивает расход топлива. Поэтому лучше не игнорировать мигающий датчик низкого запаса топлива, подытожил Иванский.

Ранее эксперт «За рулем» объяснил, как буксировать автомобиль с АКП.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
28.02.2024
Фото:Unsplash
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