Проблемы с запуском двигателя: чем опасна езда «на лампочке»
Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский объяснил, чем могут быть опасны поездки с минимальным количеством бензина в баке.
Датчик низкого запаса топлива начинает мигать, когда бензина остается примерно на 10-20 километров пути.
Специалист отмечает, что езда «на лампочке» грозит несколькими негативными последствиями.
Так, может перегреться топливный насос, что в дальнейшем может стать причиной его поломки. Еще Иванский предупредил о том, что в бензобаке с минимальным количеством топлива начинает накапливаться конденсат, что может затруднить в дальнейшем запуск двигателя.
Ну и, конечно же, крайне неприятна перспектива встать с пустым баком на трассе вдали от заправки, заметил эксперт. Он пояснил, что расход бензина зависит от стиля езды и дорожных условий. Большая скорость, движение по разбитой дороге — все это увеличивает расход топлива. Поэтому лучше не игнорировать мигающий датчик низкого запаса топлива, подытожил Иванский.
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Источник: «Российская газета»
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