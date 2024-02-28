Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!

«За рулем»: недорогой трапик-антибукс, который не подведет в сложной ситуации

На большой части территории РФ сейчас властвуют глубокие снега, а вскоре они начнут таять, обнажив не менее сложные для преодоления покрытия. А это значит, что и ныне, и в ближайшем будущем представляется чертовски актуальным обратиться к декабрьскому материалу «За рулем», где эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин испытали различные антибуксы по цене от 450 до 8000 рублей.

Их называют по-разному – траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но сути это не меняет. Их можно возить с собой в багажнике и при необходимости бросить под колесо, не занимаясь судорожными поисками веток и тому подобного. Правда, некоторые трапики проявили себя на испытаниях из рук вон плохо. А были и «отличники» – например, неплохо показал себя антибукс Golden Snail из трех пластин по цене 900 рублей.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Недорогое приспособление в выборке показало себя хорошо.

Оно хорошо цепляется за грязь – наборные пластины при испытаниях немного повело, но не более того.

Заморозки и наездов УАЗом антибукс не испугался. Рекомендуем.

Golden Snail (комплект из 3 пластин) – 900 рублей

Какие еще антибуксы вполне можно приобрести, а какие нужно обходить за три версты, дабы не потерять деньги и время? Читайте в большом материале «За рулем»!