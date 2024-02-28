Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!
На большой части территории РФ сейчас властвуют глубокие снега, а вскоре они начнут таять, обнажив не менее сложные для преодоления покрытия. А это значит, что и ныне, и в ближайшем будущем представляется чертовски актуальным обратиться к декабрьскому материалу «За рулем», где эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин испытали различные антибуксы по цене от 450 до 8000 рублей.
Их называют по-разному – траки, сэнд-траки, антибуксы, трапики, но сути это не меняет. Их можно возить с собой в багажнике и при необходимости бросить под колесо, не занимаясь судорожными поисками веток и тому подобного. Правда, некоторые трапики проявили себя на испытаниях из рук вон плохо. А были и «отличники» – например, неплохо показал себя антибукс Golden Snail из трех пластин по цене 900 рублей.
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
— Недорогое приспособление в выборке показало себя хорошо.
Оно хорошо цепляется за грязь – наборные пластины при испытаниях немного повело, но не более того.
Заморозки и наездов УАЗом антибукс не испугался. Рекомендуем.
Какие еще антибуксы вполне можно приобрести, а какие нужно обходить за три версты, дабы не потерять деньги и время? Читайте в большом материале «За рулем»!
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