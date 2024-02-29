Объяснили, почему у АВТОВАЗа образовались долги
Минпромторг выразил намерение оказать поддержку АВТОВАЗу в уменьшении задолженности, однако окончательное решение пока не принято, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга РФ, Денис Мантуров.
По его словам, задолженность автопроизводителя возросла из-за необходимости запуска новых моделей и обеспечения производства оборотными средствами для выполнения планов перед поставщиками комплектующих.
АВТОВАЗ должен был поддержать поставщиков компонентов для увеличения их производственных мощностей и адаптации к растущим объемам.
Мантуров также отметил, что прошлый год завершился для АВТОВАЗа с операционной прибылью. Он уточнил, что в прошлом году убытков не было, и часть убытков предыдущих лет была списана, что позволило компании достичь операционной прибыли.
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что компания сохраняет финансовую стабильность и работает с прибылью.
Постепенно на автомобили удается возвращать функции, утраченные из-за введения санкций. Так, уже началось производство Lada Vesta с обновленным мотором и вариатором.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ТАСС
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!