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Объяснили, почему у АВТОВАЗа образовались долги

Минпромторг поможет АВТОВАЗу справиться с долговой нагрузкой

Минпромторг выразил намерение оказать поддержку АВТОВАЗу в уменьшении задолженности, однако окончательное решение пока не принято, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга РФ, Денис Мантуров.

По его словам, задолженность автопроизводителя возросла из-за необходимости запуска новых моделей и обеспечения производства оборотными средствами для выполнения планов перед поставщиками комплектующих.

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АВТОВАЗ должен был поддержать поставщиков компонентов для увеличения их производственных мощностей и адаптации к растущим объемам.

Прикинули, на сколько дороже обойдется Vesta с мотором 1.8 и вариатором

Мантуров также отметил, что прошлый год завершился для АВТОВАЗа с операционной прибылью. Он уточнил, что в прошлом году убытков не было, и часть убытков предыдущих лет была списана, что позволило компании достичь операционной прибыли.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что компания сохраняет финансовую стабильность и работает с прибылью.

Постепенно на автомобили удается возвращать функции, утраченные из-за введения санкций. Так, уже началось производство Lada Vesta с обновленным мотором и вариатором.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 2
29.02.2024
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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