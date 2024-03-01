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Опубликованы цифры продаж автомобилей Москвич в январе

«Автостат Инфо»: основные рынки сбыта Москвичей – Центральный и Приволжский округа

За первый месяц 2024 года на продукцию автомобильного завода «Москвич» нашелся 1221 покупатель – об этом говорят опубликованные данные о регистрации транспортных средств в ГИБДД.

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Основу продаж бренда представляет кроссовер Москвич 3 – в январе его купили 896 раз. Его электрический вариант Москвич 3е разошелся тиражом 274 экземпляра. А новый лифтбек Москвич 6 попал в январскую регистрацию 51 раз.

Москвич 3
Москвич 3

Источник сообщает, что основные рынки сбыта Москвичей – Центральный и Приволжский округа, где дилеры смогли продать 749 и 181 автомобиль марки соответственно.

Продажи Москвичей в январе 2024 года
Продажи Москвичей в январе 2024 года

Есть данные и по соотношению физических и юридических лиц среди покупателей: 780 и 441 соответственно. Напомним, все модели Москвича – это машины JAC с измененными шильдиками, собирающиеся на бывшем заводе Renault Россия, ныне «Москвич».

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
01.03.2024
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