74% автовладельцев опасаются использования контрафакта на СТО при ремонте авто

Водителям рассказали, как уберечь машину от поддельных запчастей при ее ремонте

Российский рынок запчастей из-за отсутствия контроля изобилует контрафактом. Автовладельцы опасаются, что при ремонте автомобилей в салонах используют некачественные детали. Беспокойство вызывают сроки ремонта и «ненужные работы».

В ходе опроса профессиональных участников рынка специалисты Международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze выяснили, что более 23% респондентов столкнулись с контрафактом. Около 30% жалуются на качество масла и горюче-смазочных материалов, 23% назвали свечи зажигания, 15% — фильтры, 14% — детали подвески и рулевого управления.

Проблему подтверждают и дистрибьюторы автозапчастей, отмечается, что в зоне риска товары с невысокой себестоимостью. Чаще всего подделывают так называемые OEM-запчасти Toyota, VAG, Hyundai, Kia, расходники известных компаний Mann Filter, KYB, Gates, Denso, все брендовые масла и техжидкости: Mobil, Castrol, Shell. В итоге контрафакт оборачивается для автовладельца дорогостоящим ремонтом.

«Скажем, залил водитель антифриз, купленный неизвестно где по выгодной цене, а жидкость в радиаторе кристаллизовалась — и перегрев мотора. Промыть крайне сложно. Экономия может привести к капитальному ремонту двигателя. Поддельную деталь подвески, например, шаровую опору или рулевую тягу, вырвет на первой же кочке», — объясняет технический директор FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Автовладельцы обеспокоены, 74% опрошенных опасаются, что станции техобслуживания (СТО) используют контрафакт или б/у запчасти. Неспециалисту сложно отличить контрафакт от оригинальных запчастей, а нечистые на руку дельцы подделывают даже упаковки и делают логотип максимально похожим на известный бренд. В этой ситуации остро стоит вопрос доверия к СТО.

Водителям советуют обращать внимание на прозрачность работы сервисного центра, речь идет о предоставлении им доступа в цех, возможность вести фото- и видеофиксацию ремонта. Возврат замененных деталей клиенту и гарантия на работы и запчасти тоже немаловажен. Эксперты рекомендуют тщательно изучать прайс-листы и не стесняться просить разъяснений и сертификатов на детали.

Достойной альтернативой может стать отечественная продукция, убеждены аналитики. По мнению Рузанова, лучше купить российский продукт, с проверенным и ожидаемым качеством, чем поддельный премиальный. Эксперт отмечает качество отечественных запчастей, он привел в пример случаи с покупкой детали от бренда с иностранным названием, когда позже выяснялось, что он — российский, автовладельцы были вполне довольны результатом.

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Источник: ria.ru