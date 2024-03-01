Кто ответит за упавшую на машину сосульку

Вот сколько приходится ждать выплаты за поврежденную сосульками машину

Автомобили часто повреждаются из-за неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев. И даже в случае признания органами власти или коммунальщиками своей вины автовладельцы вынуждены самостоятельно ждать взыскания компенсации через суд.

Среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев. При этом исполнение решения суда может затянуться на годы.

В итоге многие потерпевшие просто отказываются от защиты своих прав, что порождает социальную напряженность и недоверие к органам власти. Именно этим руководствовались авторы поправок в Закон об ОСАГО.

По их мнению, ситуацию можно изменить, если вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий или бездействия госорганов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса, будет возмещать страховщик по принципу возмещения вреда по полису ОСАГО.

Госдума законопроект не поддержала: нельзя перекладывать на страховщиков обязанность возмещения вреда, причиненного органами власти и организациями, которые не застраховали в таких организациях свою ответственность.

Проблема существует, но решение должно быть иным, согласен с решением Госдумы эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Пётр Шкуматов. По его мнению, надо вводить обязательное страхование ответственности управляющих компаний по аналогии с обязательным страхованием ответственности перевозчиков пассажиров.

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Проблема причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан из-за бездействия, в частности, управляющих компаний существует. Однако отмечу, что формулировки в законопроекте не покрывают всю проблематику, поскольку из-за содержания территорий в ненадлежащем состоянии страдают не только автомобилисты, но и обычные граждане.

Простой пример: каждую зиму из-за того, что тротуары не посыпают песком или реагентами, тысячи человек падают, получают травмы. На головы прохожим и на автомобили падают сосульки с не очищенных вовремя крыш. И эти люди, получившие вред здоровью или имуществу из-за бездействия коммунальщиков, вынуждены с ними судиться. И эти суды абсолютно однотипные.

Если проанализировать судебную практику, можно сказать, что подобные имущественные споры должны разрешаться именно на уровне страховки. Поскольку такие дела бессмысленно нагружают судебную систему. Но, по моему мнению, было бы правильно не вносить изменения в закон об ОСАГО, потому что это частный случай, а вменить управляющим компаниям обязанность страховать свою ответственность перед третьими лицами.

В таком случае, если, например, инцидент произошел не с автомобилем, а с пешеходом или, например, с велосипедистом, то человек очень быстро и без каких-либо судов получит компенсацию через страховую компанию по табличной схеме – как это сделано, например, в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. До ввода этого обязательного страхования было большое количество конфликтных ситуаций с пассажирами общественного транспорта, и люди, получившие травмы в автобусе, в трамвае, в троллейбусе, вынуждены были судиться годами. И многие просто отказывались от возмещения ущерба просто потому, что это невыносимо.

Здесь такая же история: во-первых, большое количество пострадавших, во-вторых, однотипные дела, и, в-третьих, предсказуемые суммы ущерба. Это делает возможным создание системы страхования ответственности управляющих компаний.

Приведет ли это к серьезному увеличению тарифов на ЖКХ? По моему мнению, нет, не приведет, потому что обязанность компенсировать ущерб в любом случае у управляющих компаний уже есть.

Управляющие компании и так выплачивают эти деньги, но только по суду. То есть, они оплачивают юриста, экспертизы и так далее. И все это делается за счет денег жильцов. Но только это все имеет очень запутанный и сложный механизм возмещения. Поэтому можно сказать, что это изменение если и повлияет на тарифы ЖКХ, то весьма незначительно, но порядка и справедливости прибавится.

Кроме того, в долгосрочной или даже в среднесрочной перспективе это приведет к улучшению качества предоставления услуг. Потому что, если управляющая компания постоянно допускает инциденты, связанные с качеством ее работы, страховой полис будет для такой управляющей компании стоить дороже. По аналогии со страхованием ОСАГО: люди, постоянно попадающие в ДТП, платят больше, а тот, кто аккуратно водит машину, платит меньше. И у профессиональной управляющей компании, которая следит за своей работой, будут минимальные тарифы. И это будет справедливо.