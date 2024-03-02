Уникальный доработанный Land Rover Defender продают по бросовой цене

На аукционе Mecum продается эксклюзивный пикап на базе Land Rover Defender

Несмотря на свою высокую себестоимость в виду обширного списка доработок, уникальный пикап будет продаваться по цене значительно ниже.

Land Rover Defender

Изначально это был двухдверный внедорожник Land Rover 110 1985 года выпуска. В 2017 году он был приобретен новым владельцем и отправлен в ателье 3R Automotive для полной модификации. В результате родилась уникальная модель пикапа с неповторимым дизайном, белым кузовом, черными акцентами и расширенными колесными арками.

Land Rover Defender

Под капотом машины расположился 6,2-литровый двигатель LS3 V8 с нагнетателем Whipple, выдающий свыше 650 л. с. Благодаря такой мощности пикап способен ускоряться до 100 км/ч за 5,3 секунды. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, раздаточная коробка и система полного привода.

Среди прочих доработок стоит отметить усиленную подвеску TeraFlex и тормоза от Land Rover Discovery. Салон пикапа получил кожаную переднюю панель Puma, рулевое колесо Momo, ковшеобразные кресла Recaro Anniversary, кнопку запуска двигателя, аудиосистему Alpine, климат-контроль Vintage Air и USB-порты.

Land Rover Defender

Несмотря на то, что стоимость создания этого уникального пикапа составила около 350 тысяч долларов, на аукционе он будет продан в диапазоне от 140 до 150 тысяч долларов. Такая цена объясняется желанием владельца быстро найти нового покупателя.

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Источник: Mecum Auctions