Уникальный доработанный Land Rover Defender продают по бросовой цене
Несмотря на свою высокую себестоимость в виду обширного списка доработок, уникальный пикап будет продаваться по цене значительно ниже.
Изначально это был двухдверный внедорожник Land Rover 110 1985 года выпуска. В 2017 году он был приобретен новым владельцем и отправлен в ателье 3R Automotive для полной модификации. В результате родилась уникальная модель пикапа с неповторимым дизайном, белым кузовом, черными акцентами и расширенными колесными арками.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Под капотом машины расположился 6,2-литровый двигатель LS3 V8 с нагнетателем Whipple, выдающий свыше 650 л. с. Благодаря такой мощности пикап способен ускоряться до 100 км/ч за 5,3 секунды. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, раздаточная коробка и система полного привода.
Среди прочих доработок стоит отметить усиленную подвеску TeraFlex и тормоза от Land Rover Discovery. Салон пикапа получил кожаную переднюю панель Puma, рулевое колесо Momo, ковшеобразные кресла Recaro Anniversary, кнопку запуска двигателя, аудиосистему Alpine, климат-контроль Vintage Air и USB-порты.
Несмотря на то, что стоимость создания этого уникального пикапа составила около 350 тысяч долларов, на аукционе он будет продан в диапазоне от 140 до 150 тысяч долларов. Такая цена объясняется желанием владельца быстро найти нового покупателя.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Mecum Auctions
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.