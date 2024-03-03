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Коммерческий фургон Ford обогнал суперкар на треке и установил рекорд

Фургон Ford SuperVan 4.2 побил рекорд скорости на трассе Mount Panorama Circuit

Французский гонщик Жюль Гугон установил рекорд круга на трассе во время гонки «12 часов Батерста» на гоночном автомобиле Mercedes-AMG GT3. Однако его рекорд продержался недолго: спустя пару дней его превзошел Ромен Дюма на автомобиле Ford. И это был не традиционный гоночный болид, а фургон!

Ford SuperVan 4.2 – это сильно модифицированный фургон с полностью переработанным шасси и кузовом, обеспечивающим безупречную аэродинамику. В его распоряжении три электромотора: один на передней оси и два на задней, суммарная мощность которых составляет 1400 л. с. Для питания этих двигателей используется жидкостная 50-киловаттная аккумуляторная батарея производства STARD.

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Все эти технические новшества позволили SuperVan 4.2 преодолеть трассу за рекордные 1:56,3247. Это превзошло не только рекорд Гугона (1:56,605 секунды), но и лучшее время для электромобилей и коммерческих автомобилей.

Несмотря на то, что SuperVan 4.2 формально не относится к фургонам из-за отсутствия грузового отделения, он сохраняет свойственные им высокую посадку и относительно большой вес. Он почти в два раза выше типичного автомобиля GT3 и весит 1800 кг.

Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим дорожные электрофургоны Ford с отличной аэродинамикой и ходовыми качествами.

Источник: The Drive

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
03.03.2024
Фото:Ford
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