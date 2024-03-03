Коммерческий фургон Ford обогнал суперкар на треке и установил рекорд
Французский гонщик Жюль Гугон установил рекорд круга на трассе во время гонки «12 часов Батерста» на гоночном автомобиле Mercedes-AMG GT3. Однако его рекорд продержался недолго: спустя пару дней его превзошел Ромен Дюма на автомобиле Ford. И это был не традиционный гоночный болид, а фургон!
Ford SuperVan 4.2 – это сильно модифицированный фургон с полностью переработанным шасси и кузовом, обеспечивающим безупречную аэродинамику. В его распоряжении три электромотора: один на передней оси и два на задней, суммарная мощность которых составляет 1400 л. с. Для питания этих двигателей используется жидкостная 50-киловаттная аккумуляторная батарея производства STARD.
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Все эти технические новшества позволили SuperVan 4.2 преодолеть трассу за рекордные 1:56,3247. Это превзошло не только рекорд Гугона (1:56,605 секунды), но и лучшее время для электромобилей и коммерческих автомобилей.
Несмотря на то, что SuperVan 4.2 формально не относится к фургонам из-за отсутствия грузового отделения, он сохраняет свойственные им высокую посадку и относительно большой вес. Он почти в два раза выше типичного автомобиля GT3 и весит 1800 кг.
Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим дорожные электрофургоны Ford с отличной аэродинамикой и ходовыми качествами.
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Источник: The Drive