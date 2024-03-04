В гонках нового поколения решили испытать соответствующие масло и топливо

Фиджитал-гонка стала площадкой для испытания высокотехнологичных масел и топлива

В рамках автоспортивной программы Международного турнира «Игры будущего» 2 и 3 марта на Сочи Автодроме прошли соревнования по G-Drive фиджитал-гоёнкам. Трасса, принимавшая российский этап «Формулы-1», собрала спортсменов из 13 стран мира, которые вошли в историю, приняв участие в первом автоспортивном соревновании гибридного формата такого уровня. Победу в итоговом зачете одержал экипаж SMP Racing в составе Алексея Несова и Александра Смоляра.

По правилам первое место определялось на основе результатов в физическом и цифровом заездах. Гонку на настоящих машинах пилоты провели за рулем болидов «Формулы-4» с турбированными двигателями мощностью 160 л. с. Максимальная скорость этих машин составляет 240 километров в час, разгон до сотни за 4 секунды. Виртуальная часть проходила в кокпитах профессиональных симуляторов с панорамными экранами, рулевой базой и педалями.

Результат в гонках напрямую зависит от состояния техники, поэтому для болидов фиджитал-соревнований были выбраны высокотехнологичное топливо G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» и новое синтетическое моторное масло из специализированной «гоночной» линейки G-Energy Racing 5W-40, которое подходит и обычным дорожным автомобилям. Еще во время тестовых заездов перед гонкой новинка доказала, что позволяет значительно снизить коэффициент трения деталей и за счет этого помочь двигателю выдать максимально возможную мощность.

Топливо, которым заправлялись болиды фиджитал-гонки, поставляется на все крупнейшие автосоревнования страны. Обеспечение топливом осуществляется единым оператором, чей сервис предоставляет полный спектр услуг от планирования поставок до контроля качества продукции на месте.

Техническим сопровождением соревнований занимались специалисты мобильной лаборатории G-Energy. Опираясь на многолетний опыт в автоспорте, технологи бренда создали сервис безразборной диагностики двигателя, который проводит анализ состояния по капле работающего масла. Результаты замеров позволяют не только оперативно мониторить ресурс гоночной техники, но также используются при создании новых рецептур инновационного моторного масла.

Реклама/ПАО «Газпром нефть», ИНН 5504036333/erid 4CQwVszH9pWwJd5bihM