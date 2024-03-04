Мощные моторы, надежная АКП, кузов не гниет – такой кроссовер можно взять за 1,5 млн

«За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе BMW X6 с пробегом

Об этом кроссовере мечтают многие: кросс-купе BMW X6 выглядит гораздо брутальнее X5, хотя совсем немного превосходит его по размерам, а объем салона даже чуть-чуть меньше.

Среди достоинств этого автомобиля наш эксперт Сергей Зиновьев видит премиальное оснащение, эталонные ездовые качества и стойкий к коррозии кузов. Из недостатков называет в первую очередь очень дорогое содержание и слишком сложные моторы.

Все двигатели наддувные и оснащены системой прямого впрыска. Основным является рядная 3-литровая «шестерка» мощностью 306 л.с. В ранних моделях использовался двигатель N54B30, который в 2010 году был заменен на N55B30. У N54 сложные и требовательные к обслуживанию пьезофорсунки, а у N55 установлены более стабильные электромагнитные. Цепи ГРМ могут продержаться до 200 тысяч километров, но могут потребовать и замены после 120 тысяч.

Более мощный двигатель V8 4.4 литра из серии N63 характеризуется крайне высокой термонагруженностью, что становится причиной большинства проблем.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

- Предпочтительнее выглядят трехлитровые дизели, у которых также сменилось поколение – было M57, стало N57. Гамма такова: xDrive30d (235 л. с.) и xDrive35d (286 л. с.) – до начала 2010 года, после – xDrive30d (245 л. с.) и xDrive40d (306 л. с.). Ожидания, что новое лучше старого, тоже не оправдались. Самая надежная версия – поздний M57, где победили разрушение заслонок впускного коллектора. И ресурс его намного выше – до 500 тысяч км, тогда как N57 держится около 350 тысяч.

Все моторы чрезвычайно чувствительны к качеству масла и топлива.

До 2010 года на автомобилях устанавливали шестидиапазонные АКП ZF 6HP26 и 6HP28, а затем их заменила «восьмиступка» ZF 8HP70. В целом, все автоматы достаточно надежны, а регулярная замена масла позволит продлить срок службы и сократить риски дорогостоящего ремонта.

К системе полного привода претензий практически нет, за исключением возможных подтеканий сальников.

Другие подробности об этих кроссоверах можно узнать из статьи «Немецкий премиум от 1,4 млн рублей: кузов не ржавеет, а что насчет моторов?».