Надежные мотор и кузов, удобный салон – популярный кроссовер по цене «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Skoda Kodiaq с пробегом

Три миллиона рублей – примерно столько сейчас стоит компактный китайский кроссовер, будучи новым. Меж тем, на вторичном рынке есть несколько вполне свежих моделей, которые не уступят современной продукции из КНР, а в чем-то ее безусловно превзойдут. Рассматривая такие варианты, эксперт «За рулем» Александр Виноградов отмечает кроссовер Skoda Kodiaq.

Skoda Kodiaq

За указанный прайс у вас окажется машина 2019-2020 года выпуска. В сравнении с Mazda CX-5 того же возраста (и за те же деньги), Кодиак значительно крупнее – тут просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л), встречаются 7-местные версии. Стоит обратить на это внимание, если ищете семейное авто.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Двигатели – исключительно наддувные. Самый надежный – двухлитровый турбодизель. Его ресурс составляет 350-400 тысяч км. Откровенно слабых мест нет – износ у всех деталей равномерный, но только при условии использования хорошего масла и топлива.

Основная часть машин оснащена бензиновыми турбомоторами 1.4 (150 л.с.) или 2.0 (180 л.с.). С ними чуть больше хлопот. Младший двигатель семейства ЕА211 избавился от многих болячек двигателей первого поколения. Вместо проблемной цепи ГРМ появился ремень, исчез быстрый износ поршневой группы. Из массовых неисправностей — с годами начинает заедать актуатор турбины. Также нужно следить за герметичностью насоса системы охлаждения. Хотя ресурс у обоих моторов тоже неплох – 270-280 тысяч км.

Машины с механикой встречаются редко. В основном, пару двигателям составляют роботизированные коробки DSG (6-ступенчатая DQ-250 с бензиновым 1,4 л, с более мощным бензиновым и дизелем – 7-ступенчатая DQ-500). Обе коробки с «мокрыми» сцеплениями и довольно надежные. Но придирчивая диагностика требуется обязательно. Цены на замену мехатроника или пакета сцеплений могут достигать шестизначных значений.

Окраска и антикоррозионная защита кузова у Шкоды превосходная. Сколов и ржавчины нет даже у великовозрастных машин. Приборная панель может быть как классическая, так и виртуальная. Материалы и эргономика салона – на высоте.

Skoda Kodiaq

Но, как вы понимаете, Кодиак – вариант не единственный. Рекомендуем изучить весь список!