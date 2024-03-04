#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Неправильная мойка: названы ошибки водителей, из-за которых автомобили ржавеют
4 марта
Неправильная мойка: названы ошибки водителей, из-за которых автомобили ржавеют
Автоэксперт Иванский назвал 4 ошибки водителей,...
В отрасли грузоперевозок рассказали о накопившихся проблемах, которые грозят ростом цен
4 марта
В отрасли грузоперевозок рассказали о накопившихся проблемах, которые грозят ростом цен
Грузоперевозчики жалуются, что им не хватает...
Названы детали машин, подорожавшие больше всего
4 марта
Названы детали машин, подорожавшие больше всего
«Росгосстрах»: «аварийная корзина» запчастей у...

Неправильная мойка: названы ошибки водителей, из-за которых автомобили ржавеют

Автоэксперт Иванский назвал 4 ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

Редкая мойка машины, в особенности зимой, а также неподходящие средства антикоррозионной защиты и прочие особенности эксплуатации могут ускорить появление ржавчины на кузове, отметил глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.

Он рассказал, что основные ошибки владельцев, провоцирующие появление коррозии, — неправильная либо нерегулярная мойка машины, в особенности зимой, в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к этому процессу.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

Также к ускоренному появлению ржавчины на кузове приводит эксплуатация машины во влажном климате и несвоевременный ремонт повреждений лакокрасочного покрытия, которые появляются на кузове автомобиля, прибавил Иванский. При этом он отметил, что в основном современные машины, включая китайские, имеют качественное антикоррозионное покрытие.

Ранее «За рулем» выяснил плюсы и минусы японских кей-каров для эксплуатации в РФ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
04.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0