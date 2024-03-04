Неправильная мойка: названы ошибки водителей, из-за которых автомобили ржавеют

Автоэксперт Иванский назвал 4 ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

Редкая мойка машины, в особенности зимой, а также неподходящие средства антикоррозионной защиты и прочие особенности эксплуатации могут ускорить появление ржавчины на кузове, отметил глава сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.

Он рассказал, что основные ошибки владельцев, провоцирующие появление коррозии, — неправильная либо нерегулярная мойка машины, в особенности зимой, в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к этому процессу.

Также к ускоренному появлению ржавчины на кузове приводит эксплуатация машины во влажном климате и несвоевременный ремонт повреждений лакокрасочного покрытия, которые появляются на кузове автомобиля, прибавил Иванский. При этом он отметил, что в основном современные машины, включая китайские, имеют качественное антикоррозионное покрытие.

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Источник: «Российская газета»