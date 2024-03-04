Вот что стало с похитителями спирта, отравившего более 40 человек (видео)

В Самаре осудили обвиняемых в хищении метилового спирта, убившего десятки людей

Нашумевшая история июня прошлого года, когда самарские оперативники вышли на след распространителей ядовитого алкоголя под маркой «Мистер Сидр», подошла к своей логической развязке. В Самаре огласили приговор по уголовному делу о краже со склада метилового спирта – трое подсудимых признаны виновными по статьям 30 и 158 УК РФ.

Напомним, летом 2023 года в Самарской области и нескольких других близлежащих регионах были зафиксированы десятки случаев фатального отравления некачественным алкоголем. По горячим следам инспекторы задержали в Самаре фуру, перевозившую 810 литров продукции под маркой «Мистер Сидр». Далее полиция установила каналы поступления в нелегальный оборот продукции этой марки, проверены магазины, склады и грузовики, отработаны цепочки поставок предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельного продукта.

Выяснилось, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Партия хранилась на складе с 2012 года, когда была изъята в ходе проверочных мероприятий, пишет источник. Был задержан сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

«Задержанный был уволен из органов внутренних дел. Кроме того, по ходатайству министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева освобожден от занимаемой должности заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, который курировал деятельность тыловых подразделений регионального Главка. Также был уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гребенкин лишен свободы на 3,5 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых получили 3 года и 3 месяца общего режима и 3 года 6 месяцев строгого режима. Сообщается, что пока приговор не вступил в законную силу.

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Источник: МВД Медиа