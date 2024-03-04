Lada снова в фаворе: продажи Vesta взлетели в феврале на рынке России на 42,4%

АВТОВАЗ: продажи Lada Vesta в феврале выросли на 42,4% по сравнению с январем

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada отечественного производителя АВТОВАЗ составили в феврале текущего года 27,9 тыс. экземпляров. Этот показатель на 33,9% выше, чем в январе 2024 года, и на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что наибольший прирост продемонстрировало семейство Lada Vesta: всего в текущем феврале реализовано 6819 автомобилей. Это на 42,4% выше, чем в январе 2024-го.

«Продажи Lada Granta в феврале составили 12 798 единиц, что выше показателя января на 33,9%», — уточнили в пресс-службе российского производителя.

Также по сравнению с итогами января на 24,3%: выросли продажи Niva Legend, а в сравнении с показателем февраля 2023 года этот показатель вырос сразу на 40,7%. Рост продаж показал и автомобиль Lada Niva Travel – плюс 26,1% по сравнению с январем текущего года и плюс 0,7% к февралю 2023 года. Всего за отчетный период реализовано 3904 внедорожника Niva Legend и 3884 NIiva Travel.

Кроме того, выросли продажи моделей класса LCV – их реализовано 455 экземпляров, это на 69,1% больше, чем в прошлом году, и на 78,4% выше итогов января 2024 года. В совокупности по итогам двух первых месяцев января 2024 года отечественный производитель реализовал 48 723 автомобиля Lada. Этот показатель на 19,1% выше, чем в январе-феврале 2023 года, подчеркивают в компании.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗ