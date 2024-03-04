Российские моторы для Haval будут выпускать под Тулой
Китайская компания Haval скоро планирует открыть завод по производству моторов под Тулой, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.
Он уточнил, что предприятие по выпуску двигателей будет работать под одной крышей с ныне действующим автозаводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».
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Душкин прибавил, что завод начали строить еще в 2021 году и сейчас он уже готов к запуску. Точная дата его открытия пока не сообщается.
Каждый год на предприятии планируют выпускать 100 тыс. моторов, что обеспечит агрегатами 90% моделей российской линейки Haval. Изготавливать намерены моторы объемом 1,5 и 2 литра.
Сейчас на заводе под Тулой выпускают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.
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Источник: китайские-автомобили.рф