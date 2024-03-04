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Российские моторы для Haval будут выпускать под Тулой

Haval откроет завод по производству двигателей в России

Китайская компания Haval скоро планирует открыть завод по производству моторов под Тулой, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.

Он уточнил, что предприятие по выпуску двигателей будет работать под одной крышей с ныне действующим автозаводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

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Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

Душкин прибавил, что завод начали строить еще в 2021 году и сейчас он уже готов к запуску. Точная дата его открытия пока не сообщается.

Каждый год на предприятии планируют выпускать 100 тыс. моторов, что обеспечит агрегатами 90% моделей российской линейки Haval. Изготавливать намерены моторы объемом 1,5 и 2 литра.

Сейчас на заводе под Тулой выпускают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.

Ранее «За рулем» писал о реальных ценах гибридных автомобилей в России.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
04.03.2024
Фото:Wikimedia
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