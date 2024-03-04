Скидка 350 тысяч: китайский кроссовер FAW Bestune T77 стал доступнее
В РФ снизилась цена на китайский кроссовер FAW Bestune T77.
Формально цены на указанную модель не снижались, но в марте «прямая» скидка на него выросла на 50 тыс. руб. и составила 350 тыс. руб.
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Модель изготавливают в двух комплектациях, обе из них снизились в цене одинаково. То есть, стандартная Luxury DCT теперь обойдется россиянам в 2,5 млн руб., а топовая Prestige Plus DCT – в 2,66 млн руб.
Уточняется, что на основе FAW Bestune T77 создали новый кроссовер Lada X-Cross 5. С июня прошлого года его собирали на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Внутри и снаружи модели можно было отличить лишь по шильдикам, но автомобиль АВТОВАЗа не поступил в широкую продажу. Партию из 170 машин приобрели корпоративные клиенты компании.
Ранее «За рулем» посоветовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»