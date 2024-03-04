Чем больше машин, тем больше проблем: на рынке нехватка запчастей для авто из КНР

Эксперты: ремонт машин из КНР подорожал за год на 25% на фоне нехватки запчастей

На российском авторынке образовалась нехватка запчастей для автомобилей из Китая. Об этом рассказали опрошенные эксперты автоотрасли. При этом стоимость ремонта автомобилей из КНР за последний год выросла на 10-25%. В автосервисах запись на ремонт расписана на несколько недель вперед.

По словам вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, производители китайских брендов отзывают свои модели с российского рынка.

«В сервисах сейчас идет большая кампания по отзыву по нескольким производителям, порядка 40 тысяч автомобилей. Очереди, скорее всего, по гарантии», — уточняет эксперт.

В экспертном сообществе отмечают, что количество машин, требующих ремонта, начало расти еще с осени прошлого года. В частности, у «китайцев» в возрасте старше четырех лет список неисправностей вырос на 35%. Причем чаще всего ломались Chery, Lifan, Geely, даже Haval, Changan и JAC требовался ремонт в автосервисах.

Вице-президент САО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов констатирует, что только у небольшого количества сервисов есть в наличии достаточное количество запчастей.

«Пока количество запчастей на складах у дилеров, продающих китайские автомобили, еще очень ограничено. Машины продаются быстрее, их проще завезти и продать, чем создать под них базу запчастей. Поэтому возникают проблемы с их доставкой и по европейским моделям. Приходится ждать или переплачивать за их доставку, это тоже отражается на цене ремонта», — объясняет эксперт.

По словам автомехаников, автомобили от китайского автопрома «сырые», и понадобятся годы, чтобы довести их до уровня, который будет устраивать потребителя. Этот факт подтверждают и данные рейтинга надежности, в которых китайские машины уступают мировым брендам.

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Источник: newizv.ru