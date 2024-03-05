Движение, которое вдохновляет: Kia подтвердила выпуск пикапа промороликом

Kia анонсировала выход своего первого в истории пикапа видеороликом в Сети

Австралийское подразделение южнокорейского концерна Kia обнародовало в Сети видеоролик, приуроченный к выпуску своего первого пикапа.

На видео в стиле Дикого Запада 20 известных в Австралии спортсменов из различных видов спорта обсуждают в заведении варианты названия новинки. Причем реальное название модели так и не прозвучит на видео, а посетители салуна наперебой делятся своими версиями: Tugga, Buddy, Aloisi, Macca и другие, а также делают ставки.

Не исключено, что новый автомобиль Kia получит название Tasman, известно, что такая торговая марка уже зарегистрирована производителем. В пользу этой версии наглядно свидетельствует видеоряд, где один из персонажей ролика во время игры в дартс попадает дротиком в карту прямо в район Тасманского моря.

Предположительно, у пикапа будет дизельный двигатель объемом 2,2 л с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемым полным приводом. Новинку называют конкурентом Ford Ranger и Toyota Hilux. Премьера запланирована на 2025 год.

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Источник: gazeta.ru