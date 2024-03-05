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Отечественный ГАЗ лидирует в продажах легкой коммерческой техники в России

«Автостат»: рынок LCV в РФ за февраль вырос почти на 63% по сравнению с 2023 годом

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам февраля 2024 года составили 8314 экземпляров. Такие данные озвучили в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2024 года».

Отмечается, что некоторые модели пикапов аналитики агентства относят к легковым автомобилям, а не к LCV. По словам экспертов, февральский показатель в этом сегменте вырос на 47,2% в сравнении с данными по январю. В годовом выражении по отношению к 2023 году рынок LCV вырос на 62,8%.

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Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

Отечественный бренд GAZ прочно удерживает статус лидера по объему реализации легкой коммерческой техники в России. Доля бренда на рынке занимает 58%, а в конце зимы было продано 4784 таких LCV. Затем в рейтинге идут другие российские марки – УАЗ (1672 шт.), Sollers (678 шт.) и Lada (441 шт.).

Замыкает топ-5 бренд из Китая Dongfeng со 137 экземплярами проданных машин. В совокупности по итогам первых двух месяцев текущего года продажи новых LCV в России составили 13 964 единицы. Это на 50,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года, подчеркивают в «Автостате».

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Wikimedia
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