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Контрафактное моторное масло: эти признаки укажут на подделку

Автомеханик раскрыл секрет, как проверить качество залитого моторного масла

Автомеханик перечислил признаки, указывающие на то, что в двигатель ТС залили некачественное масло. Уточняется, что эти признаки справедливы при исправном состоянии самого мотора.

Контрафактное масло не всегда годится для эксплуатации. Обычно подделкой является дешевый минеральный лубрикант с ограниченным набором присадок. Контрафакт не рекомендуется использовать долго, ведь при езде на нем компоненты двигателя недостаточно защищены.

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Но бывает, что вместо оригинального моторного масла предлагается субстанция с некачественным наполнением, применение которой быстро испортит мотор. Автомеханик назвал признаки, которые могут указывать, что в двигатель залили некачественное масло.

Специалист советует в первую очередь прогреть мотор, а затем вытащить щуп. Качественное масло сперва образует каплю, а подделка сразу стекает.

Затем необходимо нанести небольшое количество смазки на чистую салфетку. Качественное масло растечется в форме равномерного пятна с темным центром.

Также отмечается, что поддельное моторное масло становится темным через несколько сотен километров эксплуатации. Еще оно быстрее угорает из-за того, что воспламеняется при более низких температурах. А на морозе контрафакт рано густеет, поэтому в холодную погоду двигатель запускается тяжелее.

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Источник: «Тарантас-ньюс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:freepik / jcomp
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