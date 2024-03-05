Контрафактное моторное масло: эти признаки укажут на подделку
Автомеханик перечислил признаки, указывающие на то, что в двигатель ТС залили некачественное масло. Уточняется, что эти признаки справедливы при исправном состоянии самого мотора.
Контрафактное масло не всегда годится для эксплуатации. Обычно подделкой является дешевый минеральный лубрикант с ограниченным набором присадок. Контрафакт не рекомендуется использовать долго, ведь при езде на нем компоненты двигателя недостаточно защищены.
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Но бывает, что вместо оригинального моторного масла предлагается субстанция с некачественным наполнением, применение которой быстро испортит мотор. Автомеханик назвал признаки, которые могут указывать, что в двигатель залили некачественное масло.
Специалист советует в первую очередь прогреть мотор, а затем вытащить щуп. Качественное масло сперва образует каплю, а подделка сразу стекает.
Затем необходимо нанести небольшое количество смазки на чистую салфетку. Качественное масло растечется в форме равномерного пятна с темным центром.
Также отмечается, что поддельное моторное масло становится темным через несколько сотен километров эксплуатации. Еще оно быстрее угорает из-за того, что воспламеняется при более низких температурах. А на морозе контрафакт рано густеет, поэтому в холодную погоду двигатель запускается тяжелее.
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Источник: «Тарантас-ньюс»