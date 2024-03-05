Бывший завод Volvo в Калуге удвоит производство грузовиков

Завод АМО в Калуге: вместо 6 автомобилей в сутки будут собирать 12

На бывшем заводе Volvo в Калуге, ныне переименованном в АМО (Автомобильное моторное общество), решено поднять темп сборки грузовиков. Вместо шести машин в сутки теперь будут собирать 12, сообщил исполнительный директор компании Роман Петряев.

«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости Kaluga Next в день. Параллельно, ведем переговоры с международным индустриальным партнером», - рассказал Петряев.

Напомним, с декабря 2023 года на перезапущенном предприятии выпускают грузовики повышенной проходимости Урал Next с колесной формулой 6х6 и 6х4, получившие на новом заводе наименование Kaluga Next. До конца года требовалось собрать всего 50 машин. А с начала 2024 года на АМО собрали уже 191 грузовик, пишет источник.

Сборка грузовиков Kaluga Next, они же Урал Next, на заводе АМО

Ускорение темпов сборки объясняется просто: в 2024 году перед заводом стоит задача выйти на уровень 2000 автомобилей за год. А с 2027-го АМО должен выпускать по 10 тысяч машин ежегодно, причем не только Уралов, но и разработки пока неназванных китайских «индустриальных партнеров».

Источник: ТАСС