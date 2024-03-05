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Бывший завод Volvo в Калуге удвоит производство грузовиков

Завод АМО в Калуге: вместо 6 автомобилей в сутки будут собирать 12

На бывшем заводе Volvo в Калуге, ныне переименованном в АМО (Автомобильное моторное общество), решено поднять темп сборки грузовиков. Вместо шести машин в сутки теперь будут собирать 12, сообщил исполнительный директор компании Роман Петряев.

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«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости Kaluga Next в день. Параллельно, ведем переговоры с международным индустриальным партнером», - рассказал Петряев.

Напомним, с декабря 2023 года на перезапущенном предприятии выпускают грузовики повышенной проходимости Урал Next с колесной формулой 6х6 и 6х4, получившие на новом заводе наименование Kaluga Next. До конца года требовалось собрать всего 50 машин. А с начала 2024 года на АМО собрали уже 191 грузовик, пишет источник.

Сборка грузовиков Kaluga Next, они же Урал Next, на заводе АМО
Сборка грузовиков Kaluga Next, они же Урал Next, на заводе АМО

Ускорение темпов сборки объясняется просто: в 2024 году перед заводом стоит задача выйти на уровень 2000 автомобилей за год. А с 2027-го АМО должен выпускать по 10 тысяч машин ежегодно, причем не только Уралов, но и разработки пока неназванных китайских «индустриальных партнеров».

Источник: ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
05.03.2024
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