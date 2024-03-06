Из-за долга в 400 тысяч забрали авто за 3,5 млн: владелец написал заявление в СК

Свердловские приставы забрали премиальный Mercedes из-за долга в 400 тысяч

Екатеринбуржец обвинил свердловских приставов в неисполнении решения суда. Мужчина заявил, что у него отобрали Mercedes за 3,5 млн рублей из-за задолженности в 400 тысяч.

Бизнесмен Сергей Подоплелов сообщил, что машину у него забрали тайно, оценили ее в 1 млн рублей и чуть не продали на торгах. А в то время, когда хозяин пытался вернуть авто через суд, списали этот же долг с защищенного эскроу-счета, что запрещает Гражданский кодекс.

Уточняется, что вернуть свою машину предприниматель смог лишь спустя год, причем авто было повреждено. Он написал заявление в СК РФ.

По данным приставов, на расчетных счетах Подоплелова не было денег, поэтому арестовали его автомобиль. Имущество передали на ответственное хранение взыскателю.

В пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области заявили, что на принудительную реализацию автомобиль не отправляли. Средства, поступившие на счета должника после ареста машины, удержали для исполнения требований исполнительного документа. Их отправили на расчетный счет взыскателя, после чего машину вернули должнику, пояснили в ведомстве.

Также там заметили, что судебному приставу не сообщали из кредитных организаций о наличии у должника эскроу-счетов.

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Источник: E1.ru