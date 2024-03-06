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Завод АГР зарегистрировал в РФ Solaris HCR — догадались, что за машина?

Кроссовер Solaris HCR получил ОТТС — такие машины уже идут по конвейеру

Как свидетельствует свежая выгрузка сайта Росстандарта, автомобиль Solaris HCR получил российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В документе указан заявитель и изготовитель автомобиля – это Автомобильный завод АГР. Такое название теперь носит бывший завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), расположенный под Санкт-Петербургом, в Сестрорецке.

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Ранее, в начале февраля, на официальном ресурсе Росстандарта появилось ОТТС на Solaris HS, там заявитель и изготовитель фигурировал еще под прежним названием ХММР. Оба автомобиля – ни что иное, как бывшие машины линейки Hyundai, до санкций выпускавшиеся на ХММР. Нынешний АГР собирает автомобили из оставшихся на складах машинокомплектов, а продавать собирается под новообразованным брендом – Solaris.

Таким образом, седан Solaris HS – это бывший «просто» Солярис, а Solaris HCR – прежняя Крета. В новой линейке Solaris есть еще две модели: KRS и KRX, фактически это седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X.

Hyundai Creta теперь выпускается в РФ под именем Solaris HCR
Hyundai Creta теперь выпускается в РФ под именем Solaris HCR

По неофициальным данным, сейчас на АГР собирают около 70-80 машин ежедневно, февральский план составлял 1500 авто, в марте он выше. В основном, по конвейеру идут HS (Солярис), примерно в четыре раза меньше кроссоверов HCR (Крета) и совсем немного KRS и KRX. Комплектующих хватит примерно на 10 тысяч машин, а чтобы собрать планируемые 70 тысяч, потребуется закупить электронные блоки.

Источник: Автопоток, Русский автомобиль

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