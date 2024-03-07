Несоответствие устройств вызова экстренных служб: грузовики Beiben отзывают в РФ

Росстандарт сообщил об отзыве 406 китайских грузовиков Beiben

Официальный дистрибьютор китайских грузовиков Beiben в РФ «БейбенТракРус» отзывает 406 авто этой марки. 6 марта стало известно, что под отзыв попали грузовые Beiben (модели 1848, 2648, 3343 и 4143), которые были проданы с июня по октябрь 2023 года.

Причиной отзыва послужило возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС).

Beiben

Собственникам отозванных грузовиков предлагается связаться с ближайшим дилерским центром и договориться о визите. На машины будут бесплатно установлены устройства, соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия, или заменены на них установленные УВЭОС.

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Источник: пресс-служба Росстандарта