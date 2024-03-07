#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SD-05
7 марта
Пробки больше не страшны: на заводе Suzuki начали делать летающие машины
В Японии началось производство летающих...
В Правительстве РФ призвали применять отечественные решения при модернизации РЖД
7 марта
В Правительстве РФ призвали применять отечественные решения при модернизации РЖД
Мишустин: необходимо повышать пропускную...
Аналоги Hyundai и Kia от 1,6 млн: специалисты оценили стоимость моделей Solaris
7 марта
Аналоги Hyundai и Kia от 1,6 млн: специалисты оценили стоимость моделей Solaris
«Автостат»: эксперты оценили стоимость машин...

Несоответствие устройств вызова экстренных служб: грузовики Beiben отзывают в РФ

Росстандарт сообщил об отзыве 406 китайских грузовиков Beiben

Официальный дистрибьютор китайских грузовиков Beiben в РФ «БейбенТракРус» отзывает 406 авто этой марки. 6 марта стало известно, что под отзыв попали грузовые Beiben (модели 1848, 2648, 3343 и 4143), которые были проданы с июня по октябрь 2023 года.

Причиной отзыва послужило возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС).

Beiben
Beiben
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Собственникам отозванных грузовиков предлагается связаться с ближайшим дилерским центром и договориться о визите. На машины будут бесплатно установлены устройства, соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия, или заменены на них установленные УВЭОС.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба Росстандарта

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Beiben
Количество просмотров 1
07.03.2024
Фото:Beiben
Поделиться:
Оцените материал:
0