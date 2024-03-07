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ВЭБ.РФ вложит 100 млрд рублей в возведение 8 аэропортов

Шувалов: ВЭБ.РФ инвестирует 100 млрд рублей на строительство 8 аэропортов в РФ

На финансирование восьми проектов по строительству и модернизации аэропортных терминалов в России государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, ВЭБ.РФ выделит 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава корпорации Игорь Шувалов.

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В ходе посещения бизнес-миссией ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) стройплощадки международного терминала аэропорта Хабаровска Шувалов подчеркнул, что у группы ВЭБ.РФ достаточно компетенций для интеграции в реализацию масштабного проекта.

«В нашем портфеле уже 10 построенных или модернизированных терминалов, три из них на Дальнем Востоке и в Арктике. В настоящее время идет финансирование терминалов в пяти дальневосточных городах. На рассмотрении еще 8 проектов на общую сумму 100 млрд рублей, включая проекты на Дальнем Востоке», — уточнил глава корпорации.

Напомним, в настоящее время в Хабаровске возводится международный терминал аэропорта, это уже второй проект в части развития аэропортовой инфраструктуры в регионе. До этого было выделено финансирование на строительство терминала для внутренних авиалиний.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
07.03.2024
Фото:Unsplash
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