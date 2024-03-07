Владельцам китайских авто: этот совет поможет избежать штрафа

Эксперт Бударагин рассказал, как избежать штрафа за использование фаркопа

Информация о штрафах за использование фаркопа может быть особенно актуальна для владельцев китайских машин, не приспособленных для буксировки прицепов. Александр Бударагин, руководитель группы юридической помощи онлайн, дал советы, которые помогут водителям избежать проблем с законом.

Он заметил, что фаркопы, которые установлены заводом-изготовителем и отмечены в паспорте транспортного средства (ПТС), не требуют снятия при передвижении без прицепа.

Однако съемные фаркопы могут стать причиной штрафа в размере 500 рублей, если сотрудник ГИБДД решит, что такие устройства могут повысить риск возникновения ДТП.

Чтобы избежать неприятностей с законом, водители могут:

снять устройство непосредственно на месте, при инспекторе;

доказать, что фаркоп установлен заводом-изготовителем или зарегистрирован в ГИБДД;

предоставить сертификаты соответствия устройства технормам.

Специалист прибавил, что при использовании самодельного фаркопа без документов, штраф также составит 500 рублей.

Неисправные фаркопы могут привести к тому же штрафу и эвакуации авто на штрафстоянку. Поэтому лучше иметь при себе разрешение на фаркоп и поддерживать его в рабочем состоянии, подытожил Бударагин.

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Источник: naavtotrasse.ru