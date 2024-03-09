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Обилие экранов в автомобилях признали опасным для жизни

Европейские эксперты выступили за возвращение физических кнопок в автомобили

В Европе эксперты по безопасности автомобилей серьезно обеспокоены растущей тенденцией автопроизводителей оснащать свои модели многочисленными сенсорными экранами.

Директор по развитию ассоциации EuroNCAP Мэтью Эйвери заявил, что в январе 2026 года организация введет новый протокол оценки безопасности автомобилей, в котором наличие физических кнопок управления будет играть ключевую роль.

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Эйвери отмечает, что изобилие сенсорных панелей в современных автомобилях стало серьезной проблемой во всей отрасли. По мнению специалистов, EuroNCAP, использование таких экранов сильно отвлекает водителей от дороги, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Ассоциация планирует поощрять автопроизводителей за использование физических элементов управления, по крайней мере, для основных функций. К ним относятся поворотники, кнопка аварийной сигнализации, звуковой сигнал и клавиша экстренного вызова системы eCall

Автомобили, не оснащенные физическими элементами управления, будут получать низкие баллы от экспертов. Этот шаг направлен на то, чтобы стимулировать автопроизводителей уделять больше внимания безопасности водителей и снижать риски, связанные с отвлечением внимания.

Ученые доказали, что отвлечение внимания во время вождения является одной из ведущих причин автомобильных аварий во всем мире. Сенсорные экраны требуют, чтобы водители отводили взгляд от дороги, что может привести к замедлению реакции и потере ситуационной осведомленности.

Источник: The Times

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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