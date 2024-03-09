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В Россию привезли надежный компактный кроссовер Kia

Kia Seltos вернулся на российский рынок по цене 2,15 млн рублей

Цены на обновленные Kia Seltos начинаются от 2 149 000 рублей. Эти автомобили, хоть и не производятся в Калининграде уже два года, все еще пользуются популярностью и поставляются в Россию частным путем.

Kia Seltos
Kia Seltos

Новый Kia Seltos 2023 года выпуска, оснащенный современными технологиями и комфортабельным интерьером, представляет собой привлекательное предложение. Кожаная обивка сидений, система контроля давления в шинах и другие опции делают этот автомобиль привлекательным для покупателей.

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На рынке представлены различные варианты цен на Kia Seltos, в зависимости от региона. Например, в Москве автосалон предлагает этот кроссовер за 2 149 000 рублей, в Набережных Челнах за 2 500 000 рублей, в Санкт-Петербурге от 2 550 000 рублей, во Владикавказе от 2 795 000 рублей, а в Пскове за эту модель просят 3 550 000 рублей.

Несмотря на то, что цены на кроссоверы китайских марок также снижаются и становятся более конкурентоспособными, новый Kia Seltos предлагает широкий спектр функций и считается более доступным в данном сегменте рынка.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
09.03.2024
Фото:Kia
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