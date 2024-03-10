Популярный семейный минивэн стал лучше и дешевле

BYD улучшил и удешевил самый популярный минивэн в Китае Denza D9 2024

Вслед за недавним обновлением модельного ряда седанов и внедорожников, BYD представляет усовершенствованный минивэн Denza D9 2024 в Китае.

Внешне Denza D9 сохранил прежний облик, напоминающий популярную Toyota Alphard своей внушительной решеткой радиатора. На корме установлен стильный спойлер и монофонарь. Новинкой для модели 2024 года является стандартная установка электропривода для боковых сдвижных дверей. Размеры минивэна составляют: длина – 5250 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1920 мм, колесная база – 3110 мм.

Denza D9

В салоне водителя встречают проекционный дисплей, цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном и медиасистема с 15,6-дюймовым дисплеем. Рулевое колесо претерпело изменения: теперь вместо сенсорных клавиш появились традиционные механические. Подогрев руля входит в базовую комплектацию. На центральной консоли также увеличилось количество физических кнопок.

Denza D9

Роскошная четырехместная версия предлагает индивидуальные кресла второго ряда с электрорегулировками в 18 направлениях и 18-точечным массажером. Перед задними пассажирами установлен экран.

Линейка модификаций Denza D9 включает восемь версий: пять гибридных и три электрических. Базовые варианты переднеприводные, а топовые – полноприводные. Гибридные модели имеют мощность 370 л. с. (передний привод) и 431 л. с. (полный привод). Для электромобилей эти показатели составляют 313 л. с. и 374 л. с. соответственно. Максимальный запас хода для гибрида составляет 1050 км, а для электрокара – 620 км.

Цены на Denza D9 начинаются от 47,2 тыс. долларов и достигают 84,3 тыс. долларов.

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Источник: CarNewsChina