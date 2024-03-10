УАЗ «Патриот», Tank 300 и Jetour T2 получили нового конкурента

BAIC расширит линейку внедорожников новой моделью Beijing BJ30

Китайский автоконцерн BAIC продолжает расширять свою линейку внедорожников и представляет новую компактную модель Beijing BJ30.

BAIC Beijing BJ30

Beijing BJ30 можно считать уменьшенной версией популярного Beijing BJ40. Его габариты составляют 4730 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1757 мм в высоту, а колесная база равна 2820 мм. Это заметно больше, чем у предыдущего поколения BJ30, размеры которого были 4505 x 1855 x 1710 мм, а колесная база составляла 2675 мм. По габаритам новинка находится в одном классе с УАЗ «Патриот».

Интересно отметить, что Tank 300 оснащен запаской на задней двери, чего нет у BJ30, габариты Tank 300 составляют 4760 x 1930 x 1903 мм, а колесная база – 2750 мм. Это позволяет предположить, что новый BAIC будет более просторным внутри.

Под капотом Beijing BJ30 будет установлен турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 188 л. с., который будет работать в паре с автоматической коробкой передач, как и у предыдущей модели. Информация о цене пока не сообщается, но известно, что текущая модель в Китае стоит от 12 000 долларов.

Примечательно, что BAIC официально продается в России, и производство некоторых моделей локализовано в стране. Поэтому вполне возможно, что Beijing BJ30 также появится на российском рынке и составит конкуренцию отечественному внедорожнику УАЗ «Патриот».

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Источник: Российская газета