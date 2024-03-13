#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы машины, которые чаще всего используют в каршеринге
13 марта
Названы машины, которые чаще всего используют в каршеринге
Сервисы каршеринга назвали Kia Rio самым...
Цены на «параллельные» авто изменились
13 марта
Цены на «параллельные» авто изменились
Российские автосалоны переписали ценники на...
Теперь только за деньги: автоконцерн из ФРГ начнет взимать плату за ряд опций
13 марта
Теперь только за деньги: автоконцерн из ФРГ начнет взимать плату за ряд опций
Компания Audi сделала платными некоторые...

Известен по «китайцу»: за что в РФ полюбили белорусский Belgee

Автоэксперт Хайцеэр объяснил популярность в России кроссовера Belgee X50

Кроссовер белорусской сборки Belgee X50 недавно впервые попал в топ-10 самых популярных на отечественном рынке машин, так как более понятен и близок россиянам, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он пояснил, что под этим брендом в РФ попадают кроссоверы Geely Coolray первого поколения.

Это небольшой переднеприводный кроссовер, который в Белоруссии проходит полный цикл сборки, рассказал эксперт.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Марка Geely понятна. С учетом общего таможенного пространства, этим машинам легко к нам попадать», — отметил он.

Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

У россиян Geely Coolray более популярен, чем «Москвич», поскольку производитель у него более раскрученный и известный, считает Хайцеэр. Так или иначе, потребителям на руку любая конкуренция, подытожил он.

В марте белорусский кроссовер Belgee X50 впервые попал в десятку лидеров российского рынка. На первом месте – по-прежнему российская Lada.

Ранее «За рулем» подготовил подробный обзор китайских кроссоверов за 2,5 млн рублей.

Источник: телеканал «360»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
13.03.2024
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв