Известен по «китайцу»: за что в РФ полюбили белорусский Belgee

Автоэксперт Хайцеэр объяснил популярность в России кроссовера Belgee X50

Кроссовер белорусской сборки Belgee X50 недавно впервые попал в топ-10 самых популярных на отечественном рынке машин, так как более понятен и близок россиянам, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он пояснил, что под этим брендом в РФ попадают кроссоверы Geely Coolray первого поколения.

Это небольшой переднеприводный кроссовер, который в Белоруссии проходит полный цикл сборки, рассказал эксперт.

«Марка Geely понятна. С учетом общего таможенного пространства, этим машинам легко к нам попадать», — отметил он.

У россиян Geely Coolray более популярен, чем «Москвич», поскольку производитель у него более раскрученный и известный, считает Хайцеэр. Так или иначе, потребителям на руку любая конкуренция, подытожил он.

В марте белорусский кроссовер Belgee X50 впервые попал в десятку лидеров российского рынка. На первом месте – по-прежнему российская Lada.

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Источник: телеканал «360»