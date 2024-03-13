Машину заносит, что-то стучит — срочно на диагностику или можно подождать?

Автоэксперт Пономарев назвал 3 явных признака неисправности ходовой автомобиля

О необходимости диагностики автомобиля свидетельствую три характерных признака, при наличии хотя бы одного из них нужно срочно ехать в сервис. Об этом «Российской газете» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Во-первых, если во время движения автомобиля его постоянно заносит вправо или влево.

«Это может говорить о нарушении развал-схождения, о неравномерном давлении в шинах, о каких-либо деформациях кузова или о поломке в одной из деталей подвески. Выяснять точную причину нужно на автосервисе, и с визитом лучше не затягивать», — подчеркивает собеседник издания.

Во-вторых, показателем для срочной диагностики являются вибрации автомобиля во время движения, отмечает Пономарев. Если такое происходит, это значит, что колесные диски деформированы или повреждены. Также могут ослабнуть гайки или болты, есть износ ступичных подшипников или несбалансированность колес. Все перечисленные факты требуют оперативной проверки и при необходимости устранения, подчеркивает эксперт.

В-третьих, возникновение стуков или посторонних шумов при проезде неровностей. Обычно они возникают во время езды по неровностям и дорожным ямам, объясняет Пономарев. В этом случае речь идет о неисправности элементов ходовой части. Эксплуатация автомобиля в этом случае небезопасна не только для водителя, но и для пассажиров, не говоря уже о дискомфорте от шумов. Поэтому рекомендуется проверить машину на станции техобслуживания.

О необходимости диагностики может свидетельствовать и неравномерный износ шин, в этом случае будет правильным отправиться в сервис, резюмировал Пономарев.

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Источник: rg.ru