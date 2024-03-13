На бирже цены на бензин Аи-95 превысили отметку в 60 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены на бензин достигли максимума впервые с сентября 2023 года

Цена бензина Аи-95 по итогам торгов 13 марта впервые с конца сентября 2023 года преодолела значение свыше 60 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина Аи-95 выросла на 1,88% и составила 60,569 тысяч рублей за тонну. В последний раз цена выше 60 тысяч рублей за тонну поднималась 29 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 тоже подорожал на 1,31% до 48,182 тысячи рублей за тонну.

Отмечается также, что цена летнего дизеля выросла в цене на 1,62% и составила 61,791 тысячи рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 1,13%, до 61,494 тысячи рублей за тонну, зимний дизель — поднялся всего на 0,79% до 63,103 тысячи рублей за тонну.

Цена топочного мазута выросла на 1,69% и составила 26,775 тысячи рублей за тонну, а стоимость топлива для реактивных двигателей выросла на 0,16%, до 79,106 тысячи руб. за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) стали дешевле на 4,38%, до 18,242 тысячи рублей за тонну. Основные производители топлива СУГ находятся на Урале и в Сибири, и там его цена уменьшилась на 0,81%, до 13,398 тысячи рублей за тонну.

Напомним, с 1 марта 2024 года в России введен запрет на экспорт бензина, такое решение принято руководством страны, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Также в правительстве РФ приняли решение увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

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Источник: tass.ru