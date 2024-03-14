Не хотят или не могут: россияне стали реже менять свои машины

Автостат: средний срок владения автомобилем в РФ в 2023 году превысил 7 лет

Средний срок владения легковым автомобилем в России по итогам 2023 года составил 7,1 года. Такие данные озвучили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По словам аналитиков, срок владения автомобилем может отличаться в зависимости от марки, например, у Lada он составляет 8,4 года, у других массовых брендов – 6,8 года, а у машин сегмента премиум – 5,5 года. При этом во всех категориях наблюдается устойчивая тенденция увеличения этого показателя, констатируют эксперты.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков подчеркнул, что озвученные цифры наглядно опровергают утверждение, что средний срок владения автомобилем в РФ составляет 3-5 лет.

«В среднем по рынку он сейчас где-то порядка 7 лет. То есть кто-то меняет машину каждые 3-5 лет, но кто-то – только через 15-20 лет. Раньше этот срок был намного ниже, люди чаще меняли автомобили. А сегодня из-за роста цен автомобили стали инвестиционным продуктом, который помогает владельцу сберечь денежные средства», — объясняет директор агентства.

Приведенные данные выделяют наиболее характерные периоды на рынке, когда срок владения сокращался или наоборот рос, подчеркнул исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Он привел в пример пандемийный 2020 год, когда у россиян не было возможности обновить автомобиль, поэтому срок владения в тот период увеличивался.

«В 2021 году начали расти цены, и срок владения начал сокращаться. То есть в 2021-м и 2022-м – в годы активного роста цен – многие пытались опередить этот рост и решались поменять машину как можно раньше», — отметил исполнительный директор.

В 2021 году срок владения автомобилем начал снижаться, а в 2022 году рынок динамично менялся на фоне роста цен, и покупатели старались поменять машину, руководствуясь принципом «дешевле уже не будет».

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Источник: autostat.ru