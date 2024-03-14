В 2025 году на рынок выйдет флагманский кроссовер Aceman от Mini

В Сети рассекретили внешний вид нового кроссовера Mini Aceman перед премьерой

В Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Aceman от Mini, дата официальной презентации новинки еще не объявлена, но судя по рассекреченным снимкам и другой информации, появляющейся в последнее время, она может состояться уже этой весной.

Рассмотреть дизайн кроссовера можно на сайте cochespias.net, что касается интерьера, то на текущий момент о нем все также мало информации. На фото видно, что Aceman сохранил фирменный стиль Mini. Можно увидеть дизайн задних фонарей, традиционно напоминающий флаг Британии — Union Jack.

Mini Aceman

На задней части автомобиля есть надпись китайскими иероглифами, очевидно, что фотографии были сделаны в Китае.

Aceman призван открыть новую страницу в линейке электромобилей Mini и укрепить позиции бренда на рынке. Кроссовер компактного класса B займет место между моделями Cooper и Countryman. По прогнозам, габариты автомобиля будут составлять 407х175х149 мм.

Mini Aceman

Старт продаж новинки ожидается в 2025 году, к тому времени ожидается вся подробная информация о технических характеристиках автомобиля.

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Источник: speedme.ru