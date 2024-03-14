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Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
14 марта
Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека
В Челябинской области два человека погибли и...

Лобовое столкновение Kia и Toyota на челябинской трассе: погибли два человека

В Челябинской области два человека погибли и трое пострадали в лобовом ДТП

ДТП с участием двух машин произошло в Саткинском районе Челябинской области. В результате аварии двое взрослых погибли, еще двое взрослых и несовершеннолетний пассажир отправлены в медучреждения.

Уточняется, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. В результате аварии водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Kia от полученных травм скончались на месте происшествия.

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Пассажир Toyota, а также водитель автомобиля Kia и пассажир 2008 года рождения госпитализированы.

По предварительной информации, столкновение произошло в 09:50 (07:50 мск) на 13-м км автодороги Сатка – Бакал. Автомобиль Kia при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где столкнулся с Toyota. При этом пристегнутых ремнями безопасности ни в одной из машин не было.

Ранее автоэксперт Солдатов заявил, что электромобиль SU7 от Xiaomi не будет популярен в России.

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Источник: Telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:Depositphotos
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