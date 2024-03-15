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Выиграй Omoda S5
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Названы главные конкуренты Lada Vesta с вариатором

АВТОВАЗ увидел в седанах BAIC и Changan конкурентов для Lada Vesta

В ходе презентации Lada Vesta с вариатором и новым мотором 1,8 литра Evo (122 л.с.) АВТОВАЗ указал основных конкурентов седана, передает корреспондент «Российской газеты». Уточняется, что в их число входят BAIC U5 Plus (2 155 000 рублей), Changan Alsvin (1 750 000 рублей), Omoda S5 (2 250 000 рублей) и Geely Emgrand (2 170 000 рублей). Основным преимуществом своей модели в АВТОВАЗе назвали ее цену: стоимость российской новинки начинается от 1 588 900 рублей.

Lada Vesta с вариатором выше конкурентов (1 496 мм), у нее большой клиренс в 178 мм, разгоняется до «сотни» она за 11,3 сек. У седана большой багажник в 480 литров. Средний расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км.

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Еще из плюсов – светодиодные фары ближнего и дальнего света, регулировка руля по вылету и периодичность ТО в 15 тысяч км (тогда как у китайских соперников раз в 10 тысяч км).

В продажу Lada Vesta с двигателем 1,8 литра и вариатором поступила 11 марта. Доплата за новую коробку составит 75 тысяч рублей.

Ранее «Автозавод Санкт-Петербург» показал новый кроссовер Xcite X-Cross 7.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
15.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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