Названы главные конкуренты Lada Vesta с вариатором

АВТОВАЗ увидел в седанах BAIC и Changan конкурентов для Lada Vesta

В ходе презентации Lada Vesta с вариатором и новым мотором 1,8 литра Evo (122 л.с.) АВТОВАЗ указал основных конкурентов седана, передает корреспондент «Российской газеты». Уточняется, что в их число входят BAIC U5 Plus (2 155 000 рублей), Changan Alsvin (1 750 000 рублей), Omoda S5 (2 250 000 рублей) и Geely Emgrand (2 170 000 рублей). Основным преимуществом своей модели в АВТОВАЗе назвали ее цену: стоимость российской новинки начинается от 1 588 900 рублей.

Lada Vesta с вариатором выше конкурентов (1 496 мм), у нее большой клиренс в 178 мм, разгоняется до «сотни» она за 11,3 сек. У седана большой багажник в 480 литров. Средний расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км.

Еще из плюсов – светодиодные фары ближнего и дальнего света, регулировка руля по вылету и периодичность ТО в 15 тысяч км (тогда как у китайских соперников раз в 10 тысяч км).

В продажу Lada Vesta с двигателем 1,8 литра и вариатором поступила 11 марта. Доплата за новую коробку составит 75 тысяч рублей.

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Источник: «Российская газета»