В суровых условиях: российские шины будут испытывать в Арктике

Зимние шины российского производства испытают на полигоне СВФУ в Якутии

Испытание шин производства центра «Вершина» проводится на полигоне Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) резидента территории опережающего развития (ТОР) «Якутия». Заказчиком испытаний стал российский холдинг «Кордиант».

Декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов заявил, что испытательный центр «Вершина» и компания «Кордиант» требовали высокого качества дорожных покрытий и испытаний, поэтому на полигоне были проведены опытно-конструкторские работы. Испытания проходят в два потока на четырех снеговых и ледовых треках.

Он заострил внимание на том, что обкатка шин производится на натуральном, а не искусственном льду, чтобы изучить и усовершенствовать шины в условиях климата российской Арктики. Уточняется, что на полигоне также действуют технический центр и центр сервисного обслуживания.

Инвестпроект реализован по соглашению с КРДВ, объем вложений в проект составил около 70 млн рублей.

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Источник: сайт Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).