Лобовое стекло не спасет от УФ-излучения: почему водители рискуют заболеть раком

Врач Ходаковский: водители чаще болеют раком кожи из-за солнечного излучения

Дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский предупредил водителей о повышенном риске заболеть раком кожи. Специалист напомнил, что одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца.

Врач пояснил, что чаще всего жалобы на новообразования на лице и верхних конечностях (на открытых участках кожи) поступают от автомобилистов. В дальнейшем у них диагностируется тот или иной вид рака кожи, уточнил Ходаковский.

Он отметил, что многие автомобилисты пренебрегают солнцезащитными средствами при нахождении за рулем. Большинство уверено, что лобовое стекло защищает их от ультрафиолетового излучения, но это ошибочное мнение, заметил врач.

«Люди, которые много времени проводят на солнце, а автомобилисты входят в эту категорию, имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными», — разъяснил специалист.

Он рекомендовал использовать солнцезащитные кремы, эмульсии и носить одежду с длинными рукавами, чтобы снизить риски заболеть онкологией.

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Источник: «Газета.Ru»