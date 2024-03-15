#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
15 марта
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым...
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
15 марта
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
«БелНовости»: быстро почистить руль машины...
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
15 марта
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
В Испании инвестируют 50 млн евро на...

Лобовое стекло не спасет от УФ-излучения: почему водители рискуют заболеть раком

Врач Ходаковский: водители чаще болеют раком кожи из-за солнечного излучения

Дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский предупредил водителей о повышенном риске заболеть раком кожи. Специалист напомнил, что одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца.

Врач пояснил, что чаще всего жалобы на новообразования на лице и верхних конечностях (на открытых участках кожи) поступают от автомобилистов. В дальнейшем у них диагностируется тот или иной вид рака кожи, уточнил Ходаковский.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

Он отметил, что многие автомобилисты пренебрегают солнцезащитными средствами при нахождении за рулем. Большинство уверено, что лобовое стекло защищает их от ультрафиолетового излучения, но это ошибочное мнение, заметил врач.

«Люди, которые много времени проводят на солнце, а автомобилисты входят в эту категорию, имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными», — разъяснил специалист.

Он рекомендовал использовать солнцезащитные кремы, эмульсии и носить одежду с длинными рукавами, чтобы снизить риски заболеть онкологией.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0