Жадность корпораций безгранична: Audi вводит платную подписку на климат-контроль

Audi ввела платную подписку на базовые функции в новой модели A3 2025 года

Модель претерпела незначительные внешние изменения, но внутри скрывается принципиально новый подход.

С первого взгляда внешний вид A3 2025 кажется знакомым. Дизайнеры сохранили общий силуэт и пропорции, однако внедрили несколько новых элементов. Новая шестиугольная решетка радиатора придает автомобилю более агрессивный вид.

Audi A3 2025

Светодиодная оптика с матричной технологией обеспечивает превосходное освещение. Увеличенные воздухозаборники в переднем бампере служат для лучшего охлаждения. Логотип Audi переместился на «нос» автомобиля, что подчеркивает спортивный характер модели. Установлен новый задний бампер, вдохновленный моделью RS3.

Салон A3 2025 почти не изменился, он сохранил цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и сенсорный дисплей медиасистемы диагональю 10,1 дюйма. Однако важным новшеством стало введение платной подписки на ряд функций автомобиля.

Интерьер Audi A3 2025

Владельцам придется платить ежемесячную абонентскую плату за климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и интеграцию смартфона (Apple CarPlay и Android Auto).

Audi предлагает гибкие варианты подписки сроком на один месяц, шесть месяцев, год или три года. Однако возможность единоразового выкупа этих функций и их стоимость пока неизвестны.

Базовая версия Audi A3 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. За дополнительную плату предлагается 7-ступенчатый робот.

Дизельная версия 35 TDI также имеет 1,5-литровый мотор мощностью 148 л. с. Планируется выпуск подключаемого гибрида, который появится в конце года.

Кроме того, представлен кросс-хэтчбек A3 Allstreet. Он отличается матовой черной решеткой радиатора, пластиковой окантовкой по периметру кузова и увеличенным на 3 см клиренсом.

Цены на Audi A3 2025 в Европе уже объявлены. Audi A3 Sportback стоит от 35,65 тыс. евро, Allstreet от 37,45 тыс. евро.

Неизвестно, будет ли политика платной подписки распространяться на США и Китай.

Источник: Motor1