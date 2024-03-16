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Российские дилеры вынуждены снижать цены на китайские автомобили

Российские дилеры китайских автомобилей завлекают скидками, готовясь к росту цен

Российские дилеры китайских автомобилей прибегают к существенным скидкам, стремясь привлечь покупателей в условиях снижения спроса и увеличения предложения. Однако эксперты предсказывают, что ситуация изменится в ближайшее время.

Аналитики ожидают, что в следующем году китайские бренды займут около 80% российского автомобильного рынка. Это вынуждает дилеров предоставлять щедрые скидки, чтобы выделиться среди многочисленных конкурентов.

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Скидки доходят до 30% от первоначальной стоимости, и за последний месяц средняя цена новых автомобилей в России снизилась на 3%. По некоторым моделям дисконт достигает 14%.

Дилеры распродают складские запасы, чтобы сократить расходы на обслуживание кредитов и подготовиться к предстоящему повышению цен. С 1 апреля импортеры не смогут занижать таможенную стоимость автомобилей, что неизбежно приведет к росту цен.

В связи с этим дилеры стремятся ввезти как можно больше автомобилей до апреля, чтобы продавать их по более выгодным ценам.

Ситуация с большими скидками на китайские автомобили продлится недолго. Эксперты рекомендуют покупателям воспользоваться выгодными предложениями в течение следующих нескольких недель, прежде чем цены начнут расти.

Источник: Коммерсантъ

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
16.03.2024
Фото:Unsplash
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