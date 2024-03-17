Российский авторынок вырвался в лидеры Европы, несмотря на санкции

В феврале российский рынок вышел в лидеры по объемам продаж автомобилей в Европе

В феврале 2024 года российский авторынок вырвался на четвертое место по продажам новых легковых автомобилей в Европе, обогнав Великобританию, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В последний месяц зимы в России было реализовано 103 954 новых автомобиля, что на 85,1% больше, чем годом ранее. Это позволило стране превзойти традиционного лидера европейского авторынка, Великобританию, объемы продаж которой составили 99 230 автомобилей в феврале.

На первых трех местах рейтинга расположились: Германия (217 388 проданных машин), Италия (147 094 авто) и Франция (142 597 авто).

Эксперты связывают этот впечатляющий рост с ожиданием повышения цен из-за изменения порядка расчета платежей за ввоз иномарок из стран ЕАЭС с 1 апреля. Тем не менее, на рынке еще можно найти хорошо укомплектованные новые автомобили по адекватным ценам.

В ближайшее время основным спросом будут пользоваться автомобили с пробегом возрастом 3-5 лет, поскольку их цены останутся практически неизменными. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, в первой половине 2024 года на российском рынке появятся около 50 новых моделей автомобилей.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, российский авторынок демонстрирует высокую устойчивость и даже превосходит некоторых именитых европейских конкурентов.

Источник: Автостат