В Россию привезли бюджетный аналог Skoda и Volkswagen — все о ценах на кроссовер
Китайский компактный кроссовер Jetta VS5 дочернего бренда Volkswagen подешевел на рынке России. Еще месяц назад на одном из классифайдов его цены стартовала от 2,06 млн рублей, а сейчас его цена составляет 1,9 млн рублей.
Продавец из Набережных Челнов заверяет, что в эту стоимость уже вошли доставка и все услуги по растаможке. За 1,9 млн рублей покупатель получит комплектацию Agressive с механической коробкой передач, причем у этого продавца есть и версия с АКП минимум за 2,06 млн рублей.
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В Омске частный продавец предлагает Jetta VS5с роботизированной коробкой передач за 2,3 млн рублей. В Новороссийске дилер оценил кроссовер в 2,36 млн рублей, а в Екатеринбурге паркетники предлагают за 2,365 млн рублей. У дилера в Краснодаре новый VS5 обойдется минимум за 2,499 млн рублей, а в остальных регионах России, где кроссоверы есть в наличии, их предлагают по цене минимум в 2,55 млн рублей.
При этом «китайцы», представленные в России официально, стоят дороже. В частности, цена кроссовера Kaiyi X3 Pro калининградской сборки составляет 2,514 млн рублей. За обновленный Geely Coolray просят минимум 2,609 млн рублей, а за Omoda C5 — от 2,679 млн рублей.
Комплектации кроссовера могут быть разными, в «базе» заявлены светодиодные фары, 18-дюймовые литые диски, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида с задним парктроником, климат-контроль, люк в крыше, кондиционер, обогрев и электроскладывание зеркал, датчик света и некоторые другие опции.
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Источник: avtonovostidnya.ru