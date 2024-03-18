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В Россию привезли бюджетный аналог Skoda и Volkswagen — все о ценах на кроссовер

Китайский кроссовер Jetta VS5 подешевел на рынке России до 1,9 млн рублей

Китайский компактный кроссовер Jetta VS5 дочернего бренда Volkswagen подешевел на рынке России. Еще месяц назад на одном из классифайдов его цены стартовала от 2,06 млн рублей, а сейчас его цена составляет 1,9 млн рублей.

Продавец из Набережных Челнов заверяет, что в эту стоимость уже вошли доставка и все услуги по растаможке. За 1,9 млн рублей покупатель получит комплектацию Agressive с механической коробкой передач, причем у этого продавца есть и версия с АКП минимум за 2,06 млн рублей.

Jetta VS5
Jetta VS5
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Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

В Омске частный продавец предлагает Jetta VS5с роботизированной коробкой передач за 2,3 млн рублей. В Новороссийске дилер оценил кроссовер в 2,36 млн рублей, а в Екатеринбурге паркетники предлагают за 2,365 млн рублей. У дилера в Краснодаре новый VS5 обойдется минимум за 2,499 млн рублей, а в остальных регионах России, где кроссоверы есть в наличии, их предлагают по цене минимум в 2,55 млн рублей.

При этом «китайцы», представленные в России официально, стоят дороже. В частности, цена кроссовера Kaiyi X3 Pro калининградской сборки составляет 2,514 млн рублей. За обновленный Geely Coolray просят минимум 2,609 млн рублей, а за Omoda C5 — от 2,679 млн рублей.

Jetta VS5
Jetta VS5

Комплектации кроссовера могут быть разными, в «базе» заявлены светодиодные фары, 18-дюймовые литые диски, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида с задним парктроником, климат-контроль, люк в крыше, кондиционер, обогрев и электроскладывание зеркал, датчик света и некоторые другие опции.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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