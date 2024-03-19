Надежный полный привод, живучий кузов: японский кроссовер за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» нашел способ купить хороший Mitsubishi Outlander XL со скидкой

Нива за миллион рублей многими все еще воспринимается как сюр, но такова жизнь – загляните на официальный сайт, а лучше сразу к дилеру. Впрочем, на рынке авто с пробегом все еще есть альтернатива новой Ниве, считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов. В своей новой статье он рассмотрел сразу несколько таких вариантов и, в частности, остановился на Mitsubishi Outlander XL.

Mitsubishi Outlander XL

Кроссовер по праву считается одним из самых надежных и беспроблемных, даже несмотря на то, что в составленной подборке он оказался самым великовозрастным: по цене Нивы сейчас отдают машины 2007-2008 годов выпуска. Официально в РФ продавали Аутлендеры с бензиновыми двигателями 2.0, 2.4 и 3.0.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— У 4-цилиндровых моторов к 220-250 тысячам км часто появляется повышенный расход масла. На это указывает сизый дым из выхлопной трубы. В большинстве случаев масложор удается устранить заменой поршневых колец.

У двигателей 2.0 и 2.4 к пробегу 200 тысяч км начинает течь прокладка клапанной крышки. А у 3-литрового V6 даже трескаются сами крышки.

С мотором V6 ставился 6-ступенчатый автомат, к которому нет претензий. С младшими двигателями работает вариатор, который может потребовать ремонта уже после 150 тысяч км. В большинстве случаев выход из строя агрегата вызван тем, что владельцы пренебрегали заменой жидкости.

Mitsubishi Outlander XL

Система полного привода в целом надежна. Но после 200 тысяч км обычно требуют замены изношенные сальники редукторов и крестовины карданного вала. Внимательно отнеситесь к посторонним стукам из-под днища автомобиля, осмотрите агрегаты на предмет течей. Ремонт выльется в немаленькую сумму, и это весомый аргумент потребовать у продавца хорошую скидку.

Еще пара дельных советов:

При подборе варианта внимательно осматривайте пороги и арки – там в первую очередь появляется коррозия.

Шлейф руля – слабое место! Обязательно проверьте работоспособность подрулевых переключателей.

Mitsubishi Outlander XL

А какие еще японские и европейские кроссоверы можно рассмотреть к покупке за миллион рублей? Читайте в новом материале «За рулем»!