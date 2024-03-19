Негативное влияние Нового года на авторынок Китая — мировое первенство ушло США

Китай по итогам февраля уступил США лидерство на мировом авторынке

По итогам февраля продажи на мировом автомобильном рынке снизились на 2,8%, до 6,055 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. В период с января по февраль 2024 года на мировом рынке было реализовано 12,737 млн экземпляров. Такие данные обнародовала консалтинговая компания Global Data.

США стали мировым лидером по продажам автомобилей в феврале с показателем 1,25 млн единиц (рост составил 9,2%). Китай уступил свое лидерство и опустился на второе место в рейтинге крупнейших мировых авторынков. Всего в Китае было продано 1,229 млн автомобилей (падение на 24,9%). На динамике авторынка сказалось более позднее празднование китайского Нового года, который, согласно лунному календарю, в 2023 году отмечался в январе.

Что касается авторынка стран Западной Европы, то продажи в феврале составили 1,006 млн экземпляров (рост 9,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы выросли сразу на 20,2% и достигли показателя 323,1 тыс. проданных машин. Росту способствовал спрос в России и на Украине, а также высокие продажи в Турции.

В Южной Америке продано 178,7 тыс. автомобилей – это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи на рынках Японии составили 342,7 тыс. шт., падение в 19,1%, в Канаде – 118,4 тыс. шт., рост на 11,5%, в Корее – 113,6 тыс. шт., падение на 21,9%.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru