Цены на авторынке стабилизируются и до конца года не превысят уровень инфляции — эксперты

На рынке России китайские и российские бренды снизили цены на автомобили

На автомобильном рынке России сразу несколько брендов снизили рекомендованные розничные цены (РРЦ) на отдельные модели. При этом другие производители, наоборот, подняли цены на свою продукцию. В экспертном сообществе убеждены, что ситуация на авторынке во многом зависит от маркетинговых кампаний конкретных брендов, но до конца весны цены стабилизируются.

РРЦ на кроссовер Hongqi HS5 снизилась почти на 400 тыс. рублей, Tiggo 8 Pro Max можно купить на 300 тыс. рублей дешевле, Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultimate обойдется на 110 тыс. дешевле, кроссовер JS6 (версия Comfort) стал доступнее на 101 тыс. рублей. Цена седана FAW Bestune B70 снизилась на 40 тыс. рублей.

Из тех, кто поднял цены, это Haval F7x, базовая комплектация в конце февраля упала на 50 тысяч рублей, а в начале марта стала прежней. Подорожали лифтбек J7 JAC на 199 тыс. рублей, кроссоверы JS6 в комплектация Luxury – на 299 тыс. рублей и Geely Monjaro (+195 тыс. рублей).

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что разница в ценах на автомобили связана с запасами продукции на складах у дилеров. Играют роль и обязательства российских представительств перед штаб-квартирами по выполнению планов продаж, а также общая рыночная ситуация у брендов.

«Компаниям, которым надо освобождать площадки от стоков, приходится снижать цены на свои машины. Тем, у кого нет проблем с затовариванием, менять цены нет необходимости. Например, я точно знаю, что, например, у Geely и Changan автомобили на складах не застаиваются», — уточнил эксперт.

Его мнение разделяет и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он убежден, что снижению РРЦ на ряд моделей способствовали большие остатки машин у дилеров в конце прошлого – начале текущего года.

«Автомобили на складе — это "замороженные" деньги. И продавцам, и импортерам необходимо их продать. Именно поэтому мы видим и снижение РРЦ от автопроизводителей, и различные акции, и спецпредложения от дилеров», — объяснил аналитик.

Цены на рынке сейчас достаточно высокие, а покупательская способность населения – ниже среднего, подчеркивает Моржаретто. При сохранении нынешней экономической ситуации серьезных колебаний цен на автомобили не предвидится. В течение года цены на автомобили будут расти, но они не превысят уровень инфляции, подытожил Моржаретто.

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Источник: iz.ru