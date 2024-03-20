Чтобы не пожалеть о покупке: эти признаки укажут на неадекватную цену б/у машины
Эксперты сервиса «СберАвто» назвали факторы, говорящие о неадекватной стоимости б/у автомобиля.
Первый признак — цена заметно отличается от цен на рынке. Более адекватным показателем будет медианная стоимость — значение, при котором стоимость половины предложений на рынке будет ниже, а другой половины — выше.
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В качестве второго признака эксперты указали непонимание разницы между удачным и неудачным вариантом исполнения. Перед покупкой рекомендуется изучить как технические характеристики авто, так и отзывы владельцев о конкретной модели.
О несправедливой стоимости может говорить также цена в отрыве от истории авто. На бережность его эксплуатации укажут внешние повреждения, состояние салона. В истории машины также можно разобраться во время тест-драйва, на котором можно понять, исправен автомобиль или нет.
Также признаком неадекватности цены будут аномальные показатели эксплуатации. Например, за год машина в России проезжает примерно 10-30 тыс. км. При этом владеют одним автомобилем зачастую не менее 3-х лет. Другие значения должны заставить насторожиться.
Еще одним фактором является неготовность к аргументированному торгу, но скорее это касается личности продавца, чем состояния авто.
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Источник: «Известия»