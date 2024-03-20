Агрессивный захват рынка: «китайцы» потеснили Lada огромными скидками

Президент АВТОВАЗа Соколов: «Китайцы» теснят Lada в ее сегментах рынка

Китайские автобренды при активном продвижении заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками, заявили на АВТОВАЗе.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей», — заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он отметил, что прежде всего это касается автомобиля Lada Vesta.

Имеется в виду, что китайские производители дают скидки, уже превосходящие сумму утильсбора (его единоразово выплачивают за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль). Эта ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство в РФ, отметили в компании.

Соколов также пояснил, что АВТОВАЗ двигается в русле выполнения намеченного на этот год плана выпуска 500 тыс. машин.

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Источник: «Интерфакс»