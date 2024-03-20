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Агрессивный захват рынка: «китайцы» потеснили Lada огромными скидками

Президент АВТОВАЗа Соколов: «Китайцы» теснят Lada в ее сегментах рынка

Китайские автобренды при активном продвижении заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками, заявили на АВТОВАЗе.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей», — заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он отметил, что прежде всего это касается автомобиля Lada Vesta.
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Имеется в виду, что китайские производители дают скидки, уже превосходящие сумму утильсбора (его единоразово выплачивают за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль). Эта ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство в РФ, отметили в компании.

Соколов также пояснил, что АВТОВАЗ двигается в русле выполнения намеченного на этот год плана выпуска 500 тыс. машин.

Ранее «За рулем» сообщал, какие дизельные двигатели признаны самыми надежными.

Источник: «Интерфакс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
20.03.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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