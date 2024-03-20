Новый трофей российских войск: британский Coyote не справился с бездорожьем

Британский бронеавтомобиль для спецназа Coyote TSV стал трофеем ВС РФ

Оказавшийся в зоне СВО бронеавтомобиль Coyote TSV британского производства стал трофеем российских войск. В разных Telegram-каналах появились более дательные фото этой машины.

Уточняется, что бронемашина не получила значительных повреждений. Вероятно, ТС просто не смогло проехать по бездорожью, и его бросили.

У Coyote отсутствует крыша, но в современных условиях боевых действий, при постоянной угрозе с воздуха от БПЛА и дронов-камикадзе, такой дизайн вызывает сомнения в его эффективности.

Изначально эта бронемашина предназначалась для проведения противопартизанских операций в регионах присутствия британских войск. Coyote TSV, обладая весом в 10,5 тонны, способен перевозить груз весом до 4 тонн. Его дизельный двигатель мощностью 185 л.с. обеспечивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, а запас хода составляет 800 км. Машина рассчитана на экипаж из четырех человек.

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Источник: «Российская газета»